«أوقاف القليوبية» تطلق احتفالية «الوطنية الصادقة» في ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تزامنا مع احتفالات الذكري 11 لثورة 30 يونيو أطلقت المديرية احتفالية «مفهوم الوطنية الصادقة»، حيث جري تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد البحرى بكفر شكر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الاحتفالية شارك فيها الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبدالله القرشى أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وبحضور محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفرشكر.

عودة مصر للمصريين

وأوضح أنه خلال مشاركته بالاحتفالية تناول أهمية الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدا على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصرى الشريف.

حفظ الوطن والدفاع عنه

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفظاً للدين والنفس والعرض كما أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصرى شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطنى ونبذ الخلافات ومواطن النزاع، وعدم الإنسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التى يقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين نبتوا فى أحضان خونة الدين والوطن.