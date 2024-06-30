رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أوقاف القليوبية» تطلق احتفالية «الوطنية الصادقة» في ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب:

حسن صالح
11:29 ص | الأحد 30 يونيو 2024
احتفالية أوقاف القليوبية

احتفالية أوقاف القليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تزامنا مع احتفالات الذكري 11 لثورة 30 يونيو أطلقت المديرية احتفالية «مفهوم الوطنية الصادقة»، حيث جري تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد البحرى بكفر شكر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الاحتفالية شارك فيها الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبدالله القرشى أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وبحضور محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفرشكر.

عودة مصر للمصريين 

وأوضح أنه خلال مشاركته بالاحتفالية تناول أهمية الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدا على  أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصرى الشريف. 

حفظ الوطن والدفاع عنه 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفظاً للدين والنفس والعرض كما أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصرى شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطنى ونبذ الخلافات ومواطن النزاع، وعدم الإنسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التى يقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين نبتوا فى أحضان خونة الدين والوطن. 

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات النشاط الصيفي للأطفال في مساجد القليوبية (صور وفيديو)

افتتاح 3 مساجد في القليوبية بتكلفة 6.3 مليون جنيه

أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي محمد في القليوبية الثلاثاء المقبل

«أوقاف القليوبية»: 3 مساجد جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 5.1 مليون جنيه

افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في القليوبية بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتاح 3 مساجد جديدة في محافظتي القليوبية والمنيا

عدد ساحات وأسماء مساجد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية.. منها حظر تصوير المعتكفين

أقباط يشاركون في افتتاح 4 مساجد جديدة بمحافظة القليوبية
بقلم حسن صالح