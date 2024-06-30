«صباح الخير يا مصر» يذيع تقريرا عن «30 يونيو»: طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية

ذكر تقرير نشره برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه محمد عبده ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «30 يونيو.. طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية»، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مشروعات البنية التحتية

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية

وأوضح أنه جرى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات جرى التأكيد على توجه مصر نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر.

وساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعززت من دورها الإقليمي والدولي، ونتيجة لهذه الجهود، تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز 52 مقارنة بالمركز 56 في تقرير العام السابق عليه، ونفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعا بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.