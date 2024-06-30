مهرجان المسرح المصري يكرم الناقدة نجوى عانوس

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة أستاذ النقد المسرحي الدكتورة نجوى عانوس؛ وذلك تقديرًا لمسيرتها في مجال النقد المسرحي وتأليف الكتب الخاصة بالمسرح وتاريخه وصناعه.

معلومات عن الدكتور نجوي عانوس

نجوي عانوس من مواليد 22 يونيو عام 1952، وهي أستاذ النقد المسرحي منذ عام 2001 في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، أما المؤهلات الحاصلة عليها فهي: ليسانس آداب - جيد جدا من الجامعة اللبنانية عام 1977، ثم ماجستير - بتقدير ممتاز - جامعة عين شمس 1980، ثم دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى - جامعة الإسكندرية 1986م.

تولت منصب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق من 2008 إلى 2013م، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمهرجانات بمصر، والجزائر وسوريا والمغرب، وأشرفت على أكثر من عشرين رسالة للحصول على الماجستير والدكتوراه في النقد المسرحي، والروائي، وشاركت في العديد من المناقشات، بالإضافة لكونها محكم في اللجنة العلمية لترقية الأساتذة المساعدين، وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب منذ الثمانيات إلى الآن.

منذ فترة قصيرة كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري بالمهرجان القومي للمسرح المصري الدورة 16، 2023، ومحكم في لجنة تحكيم مسابقة البحوث في المهرجان العربي للمسرح بالدار البيضاء بالمغرب الدورة 13، 2022، وشاركت مؤخرا في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23( 28 فبراير-8 مارس 2024).

مؤلفات نجوى عانوس

لها الكثير من المؤلفات في مجال النقد المسرحي وتأريخ المسرح المصري والعربي، ووصلت مؤلفاتها لأكثر من 30 إصدارا، ومنها مثلا مسرح يعقوب صنوع، مسرحيات أمين صدقي في أكثر من جزء ، مسرح إبراهيم رمزي، دراسة تحليلية وتحقيق لنصوصه المسرحية، شخصية العمدة في المسرح من الحرب العالمية الأولى 1914م إلى 1952م، مسرح محمد يونس القاضي: دراسة تحليلية وتحقيق لنصوص المسرحية ، الرمز في مسرح معين بسيسو الشعري، عالم فتحي غانم الروائي.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض رئيسا، والفنان ياسر صادق مديرا للمهرجان وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.