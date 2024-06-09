مهرجان المسرح المصري ينتج فيلما عن سميحة أيوب.. يعرض في يوليو المقبل

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، إنتاج فيلم عن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بعنوان «سيدة المسرح العربي»، والسيناريو يكتبه نادر صلاح الدين، ويخرجه سينمائيا المخرج أشرف فايق، والفيلم يجرى حاليا تنفيذه، وسيتم عرضه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة دورة «سميحة أيوب» منتصف يوليو المقبل.

ساهمت الفنانة القديرة سميحة أيوب التي تحمل الدورة المقبلة اسمها، في إثراء المسرح المصري والعربي والعالمي بالكثير من العروض المسرحية، وأصبح لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، وأصبحت علامة للتميز والجودة الفنية، ولها مسيرة حافلة وهي رمز خالد للفن العربي، ورصيدها تجاوز الـ450 عملا، وقدمت تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، وكرمها 5 رؤساء من مصر والعرب وأوروبا.

أبرز المعلومات عن سيدة المسرح سميحة أيوب

سميحة أيوب قدمت مسرحية «فيدرا» في باريس لمدة 15 يوما في أكبر مسارح باريس، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتي، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألماني، وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزي معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.

جدير بالذكر أن مهرجان المسرح المصري بدأت فعالياته خلال شهر يونيه وتستمر حتى انطلاقه في منتصف يوليو، وذلك من خلال 6 ورش في التمثيل والإخراج والسينوغرافيا والتأليف المسرحي والإلقاء يقدمها خبراء في المجالات السابق ذكرها، وتجري حاليا اختبارات الورش واختيار المتدربين وستبدأ الورش قبل انطلاق المهرجان وتستمر حتي ختامه.