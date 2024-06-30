عضو بـ«النواب»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من قبضة الإرهاب

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تعيد للأذهان مشهد الشعب المصرى العظيم حينما خرج بالملايين ليُعلن لفظه للجماعة الإرهابية، ويبدأ مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة، فى مشهد أكد حينذاك عظمة المصريين والتفافهم خلف وطنهم، وأن المصلحة العامة والعليا للبلاد هى المحرك الأساسى للنسيج المصرى.

«الديب»: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في تجاوز الأزمات

وأكد الديب، في بيان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو أكدت للجميع أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الدور العظيم الذي بذله الشعب المصري ولا يزال من أجل استكمال بناء الوطن، وأن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

أسس بناء الجمهورية الجديدة

وتابع الديب: «توجيه الرئيس تحية للشعب المصرى ورجال الجيش والشرطة وكل الأيادي العاملة و الناجزة في جميع الميادين، وتجديد العهد في هذه الذكرى الغالية، وأن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، عهد جديد من الرئيس على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وأن المواطن المصرى سيظل هو محور الأحداث فى الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس دائما يٌعلى شأن المواطن لأنه شريك فى النجاحات التى تحققت ولا تزال على أرض الواقع».

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول تاريخية، استجاب فيها الجيش المصري الباسل لإرادة الشعب، وأعاد للدولة هويتها الوطنية والحضارية وانتقل بها لطريق الإنجازات، وأن مصر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، وذلك فى مشروعات البنية التحتية العملاقة، مثل شبكة الطرق الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، لمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، كانت كل خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.