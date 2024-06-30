رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بعد ارتفاع الأمواج.. ونشر فرق الإنقاذ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات القصوى في شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، حفاظًا على أرواح المصطافين، وذلك بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم الأحد.

منع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية

وشددت محافظة الإسكندرية، في بيان صادر اليوم، على الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول المواطنين والبدالات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، مثل شواطئ القطاع الغربي.

الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انتشار فرق الإنقاذ والغطاسين بشكل كامل، وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

توعية المصطافين بعدم نزول البحر اليوم

وأوضح أنه تم التأكد من تواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، كما تم المرور بين رواد الشواطئ وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.