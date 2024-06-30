قصور الثقافة تحتفل بذكرى 30 يونيو.. فعاليات متنوعة ومعرض للكتاب

تنظم هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا حافلاً بالفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، واكتشاف المواهب، وعرض الكتب الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 6 يوليو.

أبرز الفعاليات

تُقام عروض موسيقية وفنية ولقاءات ثقافية في مختلف محافظات مصر، مع تكريم رموز ثقافية ونجوم شاركوا في ثورة 30 يونيو.

ويجرى تنظيم مبادرة مصر جميلة لاكتشاف الموهوبين، إذ تُقام ورش فنية في دمياط لتعليم أساسيات الرسم والتعبير الحركي والفنون المسرحية، مع خطط للتوسع في باقي المحافظات.

ويناقش صالون مجلة مصر المحروسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والترجمة، بمشاركة خبراء في المجال، فيما يقام بقصر ثقافة الأنفوشي معرض هيئة قصور الثقافة للكتاب حتى 4 يوليو، ويضم أكثر من 300 عنوان جديد، وكتب للأطفال، وعروض بأسعار مخفضة.

وتُقدم الهيئة أكثر من 100 عنوان متنوع في المعرض الكاتدرائية المرقسية المقام بالإسكندرية.

ويقدم عرض نوستالجيا 80/ 90 عروضا موسيقية واستعراضية لأبرز الأعمال في الثمانينيات والتسعينيات على مسرح السامر بدءًا من 2 يوليو، وتُقام ورش فنية ولقاءات مع كبار الأدباء والمفكرين في مختلف قصور الثقافة.