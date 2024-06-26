«قصور الثقافة» تنظم 200 فعالية فنية ضمن احتفالات «30 يونيو»

تضمنت أجندة الفعاليات المقدمة بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفال بثورة 30 يونيو العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بمختلف الأقاليم.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أنشطة وفعاليات مكثفة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، تنطلق بمواقعها وبأماكن التجمعات بالقاهرة والمحافظات، وتشهد تنفيذ أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية، تزامنًا مع ذكرى الثورة، وتلقي الضوء على إنجازاتها الكبرى.

ثورة يونيو والجمهورية الجديدة

ويشهد برنامج الهيئة على مدار الأسبوع الحالي، وحتى مطلع يوليو المقبل، احتفالات متنوعة بالقاهرة والمحافظات، تتضمن عروضًا فنية، ومحاضرات ثقافية، وورشًا متنوعة، ومعارض، وغيرها من الفعاليات.

ومن أهم الموضوعات التي تناقشها الفعاليات: «ثورة يونيو والجمهورية الجديدة، مكتسبات ثورة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو ثورة شعب، ثورة 30 يونيو ثورة بناء وطن»... وغيرها، بجانب تنظيم عدد من ورش الحكي والورش والمسابقات الثقافية والفعاليات المقدمة للأطفال.

محاضرات ثقافية عن ثورة 30 يونيو

وتقدم احتفالية ثورة 30 يونيو على مسرح السامر بالعجوزة، في تمام الساعة 9 مساء الأحد المقبل 30 يونيو، واحتفالات متنوعة بالقاهرة ويتضمن برنامج الاحتفال بمواقع الهيئة، بالقاهرة، ومحاضرات ثقافية عن ثورة 30 يونيو وإنجازاتها، منها حلقات نقاشية، ورش رسم وتلوين للأطفال، عروض موسيقى عربية، مسرح عرائس، معرض منتجات المرأة، وذلك بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.

وإلى جانب مسرح متنقل بمحافظة الجيزة وتحتفل الهيئة بالثورة، عبر عروض المسرح المتنقل، بفرع ثقافة الجيزة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل.

وأعد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برنامجًا احتفاليًا يضم أكثر من 25 فعالية بمحافظات: الغربية، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، مطروح، ويشهد بيت ثقافة كفر الزيات بالغربية، 26 يونيو، محاضرة بعنوان ثورة شعب.

وفي الإسكندرية، يستضيف قصر ثقافة الشاطبي، السابعة مساء الخميس 27 يونيو، لقاء بعنوان ثورة 30 يونيو ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي، الثامنة مساء الجمعة 28 يونيو، حفلًا لفرقة الإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

وينظم المركز الثقافي بطنطا، حفلًا فنيًا، الأحد 30 يونيو، السابعة والنصف مساء، يتضمن افتتاح معرض رسوم لمواهب المركز حول إنجازات الدولة المصرية.

إقليم وسط الصعيد الثقافي

وينظم الإقليم أكثر من 40 فعالية بمحافظات: سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا، تتنوع بين: المحاضرات، وورش الحكي، والعروض الفنية، والحلقات النقاشية.

احتفالات بساحة أبو الحجاج

ويُقام أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات الأقصر: أسوان، البحر الأحمر، قنا، وتستقبل ساحة أبو الحجاج بالأقصر، احتفالية فنية بعنوان ثورة شعب، الأحد 30 يونيو، السابعة مساء، ويشهد كل من قصر ثقافة الغردقة، وبيت ثقافة القصير، الأحد 30 يونيو، احتفالية فنية بعنوان ثورة 30 يونيو، السابعة مساء، ويقيم فرع ثقافة أسوان، على مسرح فوزي فوزي في التاسعة مساء.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي أكثر من 68 فعالية فنية وثقافية بمحافظات: الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ.

إقليم القناة وسيناء الثقافي

وضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو يشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي، أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء ابتداء من الخميس 27 يونيو.