«مصر للطيران» تسير 19 رحلة لإعادة الحجاج المصريين والأفارقة غدا

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 19 رحلة جوية غدا، بواقع 5 رحلات من مطار جدة، و8 رحلات من مطار المدينة المنورة، ورحلة من مطار جدة إلى مطار برج العرب، ورحلة من مطار جدة إلى مطار الأقصر، و3 رحلات من مطار جدة إلى مطار كوناكري بغينيا، ورحلة من مطار جدة السعودي إلى مطار باماكو بدولة مالي.

وأضافت مصر للطيران أن الـ19 رحلة جوية تنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية، وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية وحجاج الترانزيت، وحجاج دولتى مالى وغينيا، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

موعد نهاية الجسر الجوي

وأشارت الشركة إلى أن عدد الرحلات التي تسيرها مصر للطيران خلال مرحلة عودة الحجاج تبلغ 243 رحلة جوية، لافتة إلى أن الشركة ستختتم جسرها الجوي لعودة الحجاج يوم الجمعة المقبل.