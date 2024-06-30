قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء الصبرة والتفاح والدرج شرق غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بوقوع قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء الصبرة والتفاح والدرج شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد فلسطيني وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة بحي الصبرة شرقي مدينة غزة.

وقال إنَّ هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، كما أنَّ الطواقم الطبية بغزة تنتشل شهيدين من منطقة الواحة في بيت لاهيا شمالي القطاع إثر قصف مدفعي إسرائيلي.