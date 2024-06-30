محلل سياسي: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرف منذ بداية العدوان على غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، إن موقف مصر في القضية الفلسطينية واضح منذ الأيام الأولى للحرب، حيث حذرت مرارًا وتكرارًا من المخططات الخبيثة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، ورفضت تلك المخططات في العديد من المحافل والقمم، منها قمة العقبة وقمة شرم الشيخ، لأن الدولة المصرية تعلم جيدًا أن أي عملية لتهجير الفلسطينيين من غزة هي خطوة لشطب المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء القضية إلى الأبد.

قيام دولة فلسطينية بحدود 1967

وأضاف «الرقب» في تصريحات لـ«الوطن»، تعقيبًا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة ذكرى حلول ثورة 30 يونيو التي تناول فيها موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، أن مصر تعلم يقينًا أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل مبدئي فإن الخطوة القادمة ستكون التهجير من الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الدولة المصرية ترى أن الحل الأمثل لإنهاء الحرب هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

إتاحة جميع المنصات لكشف الحقائق

وأكد المحلل السياسي، أن موقف مصر منذ بداية الحرب تجاه القضية قوي ومشرف، سواءً من خلال القمم التي نظمتها منذ بداية الحرب أو الحديث عن القضية في المحافل الدولية والقمم العالمية، لكشف حقيقة ما يحدث في غزة لكل العالم، مؤكدًا أن الدولة المصرية أتاحت جميع منصاتها الإعلامية، وتحركت على المستوى الدبلوماسي لدعم القضية، وكان لها أثر واضح وقوي، واستطاعت التأثير على موقف بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية.