«مصر 2000» يشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: خطوة مهمة لترقية العلاقات

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل خطوة مهمة للترقية في العلاقات المصرية الأوروبية، والتي أخذت منحنى جديد في السنوات الأخيرة في اتجاه تعاونات استراتيجية بين الجانبين، بما يعود بالنفع على جميع أشكال التعاون الاقتصادي.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المختلفة باستثمارات تصل لـ5 مليارات يورو، يعكس أن مصر أثبتت للعالم أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في ظل الأزمات المتلاحقة، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المصري وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات الأوروبية، والبنية التحتية القائمة التي تدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات.

زيادة حجم التبادل التجاري

وأكد في بيانه، أن المؤتمر شهد توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في عدة مجالات تشمل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الصناعي بين الطرفين، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته أمام المؤتمر أن هذا الحدث يُمثل رسالة ثقة بالاقتصاد المصري، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، ما جعل الاقتصاد قادرا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.