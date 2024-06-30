مِن طبيب جراح للانتخابات الإيرانية.. معلومات عن الإصلاحي مسعود بزشكيان؟

شهدت الانتخابات الإيرانية الجارية، صعود الإصلاحي مسعود بزشكيان، محققًا تقدمًا على منافسه المحافظ سعيد جليلي، وذلك رغم غياب الإصلاحيين في إيران عن المشهد السياسي منذ انتهاء ولاية حسن روحاني ومعارضتهم للعديد من السياسيات الإيرانية، وفي الخامس من يوليو المقبل، ستشهد انتخابات الرئاسة الإيرانية جولة إعادة بين الإصلاحي والمحافظ.

وتم تبكير الانتخابات الإيرانية والتي كان مقرر لها عام 2025، وذلك بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته الشهير في وقت سابق من شهر مايو الماضي.

من هو مسعود بزشكيان؟

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الإصلاحي مسعود بزشكيان، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، ومجلة فورين بوليسي الأمريكية:

- مسعود بزشكيان هو طبيب جراح، ولد في 29 سبتمبر عام 1954.

- حصل على دبلوم في مجال الصناعات الغذائية.

- أصبح طبيبًا بعد انتهاء خدمته العسكرية، وتم قبوله محاضرا بجامعة مدينة تبريز للعلوم الطبية.

- شارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وكان «بزشكيان»، مسؤولًا عن الفرق الطبية وإرسالها إلى مناطق القتال.

- شارك في علاج الجرحى أثناء الحرب.

- حصل على تخصص الجراحة العامة من جامعة تبريز عام 1990.

- عام 1993، أصبح متخصصًا في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية بالعاصمة الإيرانية طهران.

- كان رئيسًا لجامعة تبريز الطبية حتى عام 2000.

- أثناء ولاية الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي، كان وزيرًا للصحة، وذلك حتى عام 2005.

- تم رفض ملفه بعد أن ترشح في الانتخابات الإيرانية عام 2013.

- استمر منذ 2016 محافظًا على مقعد أساسي في البرلمان الإيراني.

- عُرف عنه انتقادات سياسات إيران، كما أن الإصلاحيين، هم مَن يطالبون ببعض من الحرية والديمقراطية داخل إيران.

- لن يُغيِّر من سياسات طهران تجاه الولايات المتحدة والغرب، بحسب توقع المجلة.