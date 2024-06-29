حدث ليلا.. إيران تحذر من حرب طاحنة وأمريكا تقدم أسلحة ضخمة إلى إسرائيل وروسيا تتجه للسلاح المرعب

شهدت الساعات الماضية من الليل أحداثًا تتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط، والصراع داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وردود الفعل حول المناظرة التاريخية بين جو بايدن ودونالد ترامب.

بعثة إيران في الأمم المتحدة، قالت إنه في حالة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، فإن ذلك سيؤدي إلى حرب طاحنة، يترتب عليها إبادة جماعية، مٌؤكدة أن الدعاية التي يبثها الاحتلال الإسرائيلي حول اعتزامه مهاجمة لبنان، تعد حربًا نفسية فقط، وذلك من وجهة نظر بعثة إيران.

أسلحة ضخمة أرسلتها واشنطن لتل أبيب

وكشفت وكالة «رويترز»، عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أرسلت الآلاف من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.

وشملت الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، أكثر من 10 آلاف قٌنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ من نوع «هيلفاير»، و3000 صاروخ جو - أرض موجهة بدقة من طراز «هيلفاير»، و6500 قنبلة تزن 500 رطل و14 ألف قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و1000 صاروخ خارق للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القطر ألقيت جوًا، وذخائر أخرى.

بنتاجون: إزالة الرصيف البحري مرة أخرى بسبب أحوال البحر

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أمس الجمعة، إن الرصيف البحري قبالة غزة تمت إزالته مرة أخرى بسبب أحوال البحر، وأضافت أنه ليس من المنطقي أن يعود قبل أن يتم نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الفلسطينيين في غزة.

وقالت المتحدثة باسم «البنتاجون»، سابرينا سينج، إن الجيش الأمريكي سيراقب الظروف الجوية لتحديد متى يجب أن يعود الرصيف، لكنها أقرت بأن منطقة التنظيم مليئة تقريبًا بالمساعدات المخزنة التي تنتظر توزيعها من قبل الأمم المتحدة.

بوتين: روسيا ستستأنف إنتاج الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوروبي، والصراع بين موسكو وواشنطن، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا يجب أن تستأنف إنتاج الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ذات القدرة النووية ثم تدرس مكان نشرها بعد أن جلبت الولايات المتحدة صواريخ مُماثلة إلى أوروبا وآسيا، بحسب «رويترز».

ويعد «بوتين» على بعد خطوة واحدة لإنهاء أهم معاهدات الحد من الأسلحة في الحرب الباردة وسط مخاوف من دخول أكبر قوتين نوويتين في العالم في سباق تسلح جديد مع الصين.

وكانت معاهدة القوى النووية، التي وقعها ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريجان في عام 1987، هي المرة الأولى التي وافقت فيها القوى العظمى على خفض ترساناتها النووية.

مطالب بانسحاب جو بايدن من المنافسة الرئاسية

وفيما يتعلق بردود الفعل حول مناظرة جو بايدن ودونالد ترامب، طلبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية من الرئيس الأمريكي والمرشح جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد فشله في المناظرة التاريخية أمس، في وقت طالب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي أيضًا بانسحاب الرئيس الأمريكي من الانتخابات الأمريكية، والمقرر لها في الخامس من نوفمبر المقبل.

النتائج الأولية للانتخابات الإيرانية

وفي انتخابات الرئاسة الإيرانية، عاد سعيد جليلي للتقدم في الأصوات على الإصلاحي مسعود بزشكيان بعد فرز أكثر من 8.3 مليون صوت، وذلك، بعد الحديث عن تقدم «بزشكيان»، في النتائج الأولية خلال الساعات الماضية.