لماذا أعلنت إسرائيل استمرار العملية العسكرية في حي الشجاعية لعدة أسابيع؟

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي معاركها العنيفة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم الرابع علي التوالي، في حين تتمكن الفصائل الفلسطينية من التصدي لها من خلال كمائن معدة؛ ما يؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف جنود الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

جمع معلومات عن المحتجزين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن استمرار العمليات العسكرية في حي الشجاعية لوقت أطول، نظرًا لتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل حي الشجاعية، فكان هناك كمائن مركبة معدة مسبقًا أدت إلى وقوع قتلى وجرحي في صفوفهم، ما جعل جيش الاحتلال يعترف بأنهم لا يمكنهم القتال بقوات صغيرة؛ لذا تقرر توسيع العمليات واستمرارها.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أن العمليات العسكرية في حي الشجاعية ستستمر لعدة أسابيع، بهدف جمع معلومات لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين، التي تزعم أنهم متواجدون في تلك المنطقة.

عملية العسكرية في حي الشجاعية مستمرة لعدة أسابيع

وفي هذا الصداد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حديث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم عن اقترابه بالانسحاب التكتيكي من رفح، وأنه سيعلن عن انتهاء الحرب البرية بشكل حقيقي لكن بوجود عمليات نوعية سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وما يحدث في حي الشجاعية هو محاكاة لمثل هذه النماذج، مشيرًا إلى أنه «لا يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر لعدة أسابيع لأن الأمر لن يكون سهلا على جيش الاحتلال».

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن» أنه في حالة استمرار العملية العسكرية لعدة أسابيع في حي الشجاعية سيكون ذلك منافيًا لحديث نتنياهو اليوم، لأن جيش الاحتلال سيستمر في مناطق أخرى لعدة أسابيع، وأيضًا هناك أمر خطير وأن الاحتلال حاول أن ينشئ كيانات مدنية في غزة كان مركزها في شمال وشرق غزة وحي الشجاعية لكنه فشل، وبالتالي رأينا خطة وزير حكومة الحرب الإسرائيلية السابق، بيني جانتس، أنه يتحدث عن تقسيم غزة إلى 24 فقاعة أمنية، مما يؤكد أن كل ما يحدث في الشجاعية هي محاولات لإنشاء هذه الأماكن.