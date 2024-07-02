وزير الصحة الأسبق: الدولة تعتمد استراتيجية إعادة هيكلة المنظومة الصحية منذ 2014

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق إنَّ أهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة منذ تولي مقاليد البلاد خاصة في المجال الصحي، إذ أن هناك استراتيجية منذ عام 2014 تتمثل في إعادة هيكلة المنظومة الصحية، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والمبادرات الصحة العامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأهداف الحكومة الجديدة واضحة وهناك عدد من التحديات أمامها.

توسيع محافظات التأمين الصحي الشامل

وأضاف وزير الصحة الأسبق لـ«الوطن» منظومة التأمين الصحي الشامل تسير على خطى واضحة وجيدة ولكننا بحاج من القائمين عليها ضرورة الإسراع في المحافظات المشمولة، واتساع حالة رضاء المنتفعين من المواطنين على المنظومة الصحية، خاصة أن نسبة رضا المنتفعين في المحافظات التي تطبق من خلالها عالية ووصلت الى 90% وهى نسبة من المهم النظر لها.

استمرار قصة نجاح مبادرة القضاء على فيروس سي

وأضاف العدوي أنَّه لابد من العمل على استمرار قصة نجاح مبادرة القضاء فيروس سي وهو إنجاز مهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من عمل على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنَّ فيروس سي كان ينهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، لكن إشادة المنظمات الصحية العالمية بما قامت بيه مصر من مسح سكاني للمواطنين هو أمر في غاية الأهمية، لذلك لابد من الحفاظ على عدم عودة الفيروس مرة أخرى أو ظهور أي فيروس جديد ويتم ذلك من خلال الاهتمام بالوحدات الصحية الأساسية والقطاع الوقائي الذي أثبت أهميته في جائحة فيروس كورونا.

استمرار مبادرات الصحة العامة

وأكّد أهمية استمرار مبادرات الصحة العامة والتي بدأت عام 2018، وشملت جميع الفئات العمرية المختلفة بداية من الأطفال حديثي الولادة، وحتى كبار السن والاهتمام بالأطباء وتحسين الأحوال المادية لهم للانعكاس على مستوى الصحة المقدم للمواطن.