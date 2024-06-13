«التنمية الحضرية»: الحكومة حرصت على زيادة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن حدائق الفسطاط التي تصل مساحتها إلى 500 فدان، تصل مساحة الأرض المزروعة فيها إلى نسبة 88% أي نحو 400 فدان مزروع، مشيرًا إلى هيئة المجتمعات العمرانية التي حولت مساحات صحراوية إلى مناطق عمرانية وسكنية، وهذه المناطق تصل فيها مساحة المسطحات الخضراء إلى 25%.

الهدف من إزالة الأشجار على جانبي الطرق

وأكد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه تم إزالة الأشجار فعليًا من بعض الطرق لهدف توسيع محاور الطرق، وهذا لا يعني أن الأشجار ليست مهمة، فالشجر مكتسب كبير، ولكن هناك أولوية لتوسيع محاور الطرق وهذا لا يعني التخلص من الأشجار بشكل كلي.

الدولة تسعى لزيادة المساحات الخضراء

وأشار إلى أن المقارنة بين المناطق الخضراء المزروعة مقابل المساحات الصغيرة التي أزيلت، تؤكد أن الحكومة تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء وليس إنقاصها، ولم يتحدث أحد ممن الذين ينشرون عن قيام الحكومة بإزالة مساحات خضراء لتوسيع رقعة الطرق عن هذه المساحات التي تمت زراعتها في الفترة الماضية.