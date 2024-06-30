السيسي: تخفيف أثر ارتفاع الأسعار أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة
كتب:
نرمين عفيفي
10:17 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مصر خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، وبنت أساسًا تنمويًا بجهود وسواعد أبناء مصر الأشداء، ولم تترك مصر قطاعًا من القطاعات إلا واقتحمت مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة ولم نهب المسؤولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانيات شعبنا العظيم.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «أتوجه بالحديث لكل المصريين ولكل رجل وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، أتوجه للحديث للمكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن، أقول لهم إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأؤكّد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد المزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام».