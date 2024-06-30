السفيرة الأمريكية خلال زيارتها لرفح: ممتنون لمصر في زيادة حجم المساعدات لغزة

قالت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية في القاهرة، إن الرئيس الأمريكي بايدن لديه قناعة بأن المُساعدات المُتدفقة إلى غزة ليست كافية، ويجب علينا العمل بشكل عاجل لزيادة حجم المُساعدات المُتدفقة عبر جميع الطرق المتاحة للوصول إلى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، عن طريق إعادة فتح معبر رفح الحدودي في أقرب وقت مٌمكن.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم، برفقة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر شون جونز، ووفد من ممثلي السفارة إلى العريش ورفح.

السفيرة الأمريكية: ممتنون لدور مصر القيادي في تسهيل زيادة المساعدات

كما أعربت السفيرة الأمريكية، عن امتنان الولايات المتحدة لمصر؛ لدورها القيادي الأساسي في تسهيل زيادة المٌساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت السفيرة رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، والتزامها بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، والعمل على إنشاء دولة فلسطينية مٌستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل.