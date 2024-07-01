«الإفتاء» تكشف فضل سورة يس وحُكم السحر في الشرع (فيديو)

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، إن من يعمل السحر للناس، فهو فاسق وبعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته.

فضل سورة يس

وأضاف «عبدالسميع» أن سورة يس من أفضل السور، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال صلى الله عليه وسلم: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له».

الدعاء بعد سورة يس

وتابع، أنه يجب الداوم على قراءة سورة يس، ويدعوا الله سبحانه وتعالى بعدها بسعة الرزق وصلاح الحال ونجاح الأبناء، وهكذا، حيث إن الدعاء مستجاب بعد قراءتها.