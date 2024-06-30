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«الإفتاء» تكشف موعد استطلاع هلال شهر المحرم 1446

كتب:

رؤى ممدوح
10:56 ص | الأحد 30 يونيو 2024
استطلاع الهلال- تعبيرية

استطلاع الهلال- تعبيرية

أيام قليلة تفصل المسلمين عن موعد استطلاع هلال شهر المحرم 1446 والعام الهجري الجديد، حيث تستطلع دار الإفتاء عبر لجانها الشرعية هلال الشهر الهجري الجديد مساء يوم 29 من كل شهر، للتأكد من الرؤية وتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم 1446

وحول موعد استطلاع هلال شهر المحرم 1446، فمن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم لعام 1446، مساء الجمعة المقبل، وحال ثبوت رؤية الهلال تكون غرة شهر محرم السبت 6 يوليو، وحال تعذر رؤية الهلال يكون السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة والأحد 7 يوليو هو بداية العام الهجري الجديد.

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية الهلال مكتوب عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

الحكمة من الاحتفال بالسنة الهجرية في شهر المحرم

وأوضحت دار الإفتاء أنّه فيما يتعلق بالاحتفال بالسَّنَة الهجرية في شهر المُحَرَّم من كلِّ عام، فهو احتفال بما مثَّلته من معانٍ سامية ورفيعة، كالرغبة في العيش بسلامٍ، وهجران كل قبيح إلى كلِّ صحيح، وذلك بمجاهدة النفْس وتزكيتها، وهو أمر مُرغَّب فيه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» رواه الشيخان.

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