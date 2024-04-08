دعاء سورة يس لقضاء الحاجة.. ردده في آخر أيام رمضان

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة له فضل كبير يعكس أهمية الدعاء في الإسلام كوسيلة لتحقيق الأمن والطمأنينة، كما يعتبر الدعاء من الأعمال المستحبة والمحببة إلى الله، حيث يعتبره المؤمن وسيلة لتحقيق مراده وتخفيف معاناته، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ»، ويعلم المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعواتهم بشكل لا يعلمه إلا هو، وقد يكون الجواب في تأخير تحقيق الحاجة أو في إعطاء خير بديل. لذا، يحث الإسلام على الاستمرار في الدعاء والتضرع إلى الله في كل الأحوال، مؤكّدًا الثقة بأن الله يعلم ما في القلوب ويستجيب لدعاء عباده الصادق.

حكم دعاء سورة يس لقضاء الحاجة

وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن دعاء سورة يس لقضاء الحاجة، إنَّ سورة يس لها فضل كبير وبركة في حياة من يقرأها، ولكن لم يحدد نص بعينه لمثل هذا الدعاء، ولكن أن يقرأها المسلم ويلتمس من الله عزو جل أن يقضى حاجته أو يشفي مريضه أو يسد دينه فلا بأس في ذلك.

نص دعاء سورة يس لقضاء الحاجة

وتابع أمين الفتوى في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، أنَّه يمكننا قول بعض الأدعية كـ دعاء سورة يس لقضاء الحاجة ومنها: «يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين، ومن قهر الأعداء، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون، اللهم اقض حاجتنا».

صيغة أدعية سورة يس لقضاء الحاجة

ومن دعاء سورة يس لقضاء الحاجة: اللهم إنك جعلت يس، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتناـ احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين».