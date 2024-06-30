محمد الباز يقدم «الحياة اليوم» بداية من يوم الأربعاء المقبل

أصدرت الشركة المتحدة قرارا بانضمام الإعلامي الدكتور محمد الباز إلى قناة الحياة، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي بالقناة «الحياة اليوم»، بداية من يوم الأربعاء المقبل، على أن يكون موعده الأسبوعي من الثلاثاء إلى الجمعة بداية من الأسبوع المقبل.

برامج قدمها «الباز»

الباز سبق له تقديم برنامجي «90 دقيقة» و«آخر النهار»، وقدم خلال العام الماضي برنامجه «الشاهد» على قناة إكسترا نيوز، وأضاف به إلى المكتبة الإعلامية المصرية والعربية ثمانية مواسم استضاف فيها ما يقرب من 200 شخصية عامة من كبار السياسيين والمفكرين والمثقفين والكتاب.

يذكر أن الباز يرأس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وله مؤلفات تتناول الشأن السياسي والثقافي والديني، وبدأ مشواره الإعلامي منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاما، شارك خلالها في تأسيس عدد من الصحف والمشاركة فى إطلاق عدد من البرامج الفضائية.

استكمال مسيرة البرنامج الذي بدأه إعلاميون كبار

ويأتي انضمام الباز إلى قناة الحياة لاستكمال مسيرة البرنامج الذي بدأه إعلاميون كبار، أضافوا إليه الكثير من خبرتهم وتجاربهم، وليكون إضافة نوعية لمسيرة واحد من أشهر برامج التوك شو في الوطن العربي، وذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إثراء المحتوى الإعلامي وتقديم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة للمشاهد العربي.