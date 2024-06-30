رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات «نوكيا» في مصر

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا Nokia، للتوسع في عمليات شركة نوكيا بمصر وتعزيز قدراتها بمجالات الابتكار في الخدمات وتصديرها للخارج، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وفاش كومبيلا، نائب أول رئيس شركة نوكيا العالمية لشبكات بروتوكول الإنترنت.

تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز لتقديم خدمات الاتصالات

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة نوكيا Nokia بإنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت في مصر بما يعزز وضع مصر الاستراتيجي كمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يجرى تصدير الخدمات لنحو 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مبدئي، ثم التوسع في عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها.

كما تنص على إنشاء مركز للتميز لشركة نوكيا Nokia في مصر لدعم الابتكار وتطوير الشبكات وتصدير الخدمات لنحو 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتوسع في عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

تدريب وتوظيف المهندسين المصريين

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة بتدريب وتوظيف مجموعة متميزة من المهندسين المصريين بمركز التميز لتقديم خدمات أتمتة شبكات بروتوكول الإنترنت وتطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نظام SR Linux، وهو نظام لتشغيل بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات في نوكيا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار شركة نوكيا بالتوسع في عملياتها بمصر الموجهة نحو أنشطة التصدير يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لاستثمارات الشركات العالمية لما يحظى به من العديد من المقومات التنافسية أبرزها توافر المهارات الرقمية المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بكفاءة.

وأشاد وزير الاتصالات بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومى والخاص والتي من شأنها تعزيز الابتكار وتنمية المهارات والبحث والتطوير في مجال أتمتة الشبكات، موضحا أن هذا التعاون يأتي تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر الرقمية وخلق فرص عمل متميزة للشباب في مجال التعهيد، مضيفا أن مصر تحظى بمكانة متميزة كمقصد عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا النمو المطرد للصادرات الرقمية لمصر والتي وصلت إلى 6.2 مليار دولار في 2023.

ووفقا لمذكرة التفاهم ستعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مع شركة نوكيا Nokia لتحفيز نمو عملياتها في مصر من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للكوادر المؤهلة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ستتيح الهيئة لشركة نوكيا الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والاعتماد الدولي للمتخصصين في البرمجيات بما يعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في جهود تصدير الخدمات وبناء القدرات الرقمية وخلق فرص عمل للشباب المصري، مضيفا: «يسهم هذا التعاون في تزويد مهندسينا بالخبرات التكنولوجية الخاصة والمهارات المتطورة، بما يعزز من قدراتهم على التصدير للخارج، ولن يقتصر التعاون مع شركة نوكيا على تحويل مصر لمركز إقليمى لأتمتة شبكات IP والتطور إلى الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، بل سنعمل مع الشركة أيضًا على تزويد الكوادر المحلية بالمعرفة اللازمة لنشر وإدارة تكنولوجيا أتمتة الشبكات المتقدمة.

وبموجب هذه المذكرة، تتوسع شركة نوكيا Nokia في القوى العاملة بمقرها في مصر وتعيين مجموعة من المهندسين المتخصصين في حلول الأتمتة والديفوبس DevOps وعلوم البيانات بما يخدم خطط الشركة التوسعية في مصر.

وأكد فاش كومبيلا، نائب أول رئيس شركة نوكيا العالمية لشبكات بروتوكول الإنترنت، ثقته في قدرات وخبرات المهندسين المصريين، قائلا إن إنشاء هذا المركز يشكل نقطة تحول مهمة في علاقتنا مع مصر والتى تمتد لثلاثة عقود، وسيلعب دورًا حيويًا في تقوية البنية التحتية الرقمية في البلاد، كما يساعدنا على الاستفادة من أصحاب المهارات والمواهب المحلية لتلبية احتياجات المؤسسات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، كما يتيح فرصة فريدة للمهندسين المختارين لتلقي التدريب على أحدث تقنيات IP وليكونوا جزءًا من فريق نوكيا العالمي المتميز.

من جانبه، قال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: «سيسهم التعاون بين الشركاء في تطوير المهارات وتسريع وتيرة النمو في قطاع الاتصالات المصري»، مضيفا: «سعداء بهذا التعاون بين المصرية للاتصالات وإيتيدا ونوكيا لبناء مركز تميز لبروتوكول الإنترنت IP Excellence Center المتطور في مصر».

تعزيز مكانة مصر في النظام الرقمي العالمي

وتعد أتمتة الشبكات هى المستقبل، وسيمكَننا العمل مع شركة نوكيا الرائدة عالميا من تعزيز مكانة مصر في النظام الرقمي العالمي، ونتطلع إلى العمل مع إيتيدا ونوكيا في هذه المبادرة المهمة لزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستدعم الشركة المصرية للاتصالات هذه المبادرة من خلال توفير معمل مشترك بينها وبين نوكيا Nokia للتدريب الميداني والعملي، ودعم القدرات لشركة نوكيا ومهندسي الشركة المصرية للاتصالات.

وترشح الشركة المصرية للاتصالات مجموعة مختارة من المهندسين سنويًا ليتم تدريبهم واعتمادهم من قبل شركة نوكيا في مجال تكنولوجيا IP المتقدمة، ما يعزز من تطوير المهارات والخبرات المصرية.