ماذا يحتاج الطالب من وزارة التعليم العالي في التغيير الحكومي الجديد؟

طموحات وتطلعات كثيرة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم الجامعي في مصر تنتظر من وزير التعليم العالي القادم في التغيير الحكومي المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما كشف عنه عدد من الخبراء في التعليم الجامعي خلال حديثهم لـ«الوطن».

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة والخبير المتخصص في شئون التعليم، أن وزارة التعليم العالي في مصر من أهم الوزارات التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة وصحة المجتمع وفي إطار الوزارة الجديدة، هناك ثلاث عناصر رئيسية تحتاج إلى اهتمام خاص وهي الأساتذة، الطلاب، والمستشفيات الجامعية.

تطوير التعليم الجامعي 2024-2025

وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يقع عليهم العبء الأساسي في التعليم الجامعي، حيث نأمل أن يعمل وزير التعليم العالي على تحسين وضع الأساتذة الجامعيين من خلال عدة محاور؛ أولها تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا لتحفيز الأداء والإنتاجية، وتغيير كامل لنظام الترقيات لا يتم فيه تحكيم الأبحاث التي تم تحكيمها قبل النشر، وأن يقتصر دور لجان الترقيات على التحقق من توافر شروط الترقية فقط، ودعم البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات البحثية، وكذلك الاستمرار في توفير برامج التدريب المستمرة لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية على أن تكون على نفقة الجهات العاملين فيها.

يجب إعادة النظر في نظام البعثات

كما أشار إلى أنه يجب إعادة النظر في نظام البعثات والدراسات العليا في الخارج على نفقة الدولة والذي أصبح استنزافًا لا عائد منه عادةً في النظام الحالي حيث لا يعود نصف المبتعثين ويتحايل الكثيرين لعدم العودة، أو العودة والسفر مباشرة، ما يهدر المال المنفق عليهم ولا تستفيد الدولة منهم واستبداله بنظام آخر أكثر فائدة يقوم على استقدام الأساتذة المتميزين للعمل بنظام الفصول الدراسية لتكون الفائدة أشمل.

وقال إنه يجب أن تكون سياسات الوزير موجهة نحو توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة، مع الاهتمام بتحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي الشامل للطلاب، وتدريس القيم والأخلاق المهنية لإحياء القيم الأخلاقية التي تراجعت بشكل كبير في العقود الأخيرة وغرسها في الطلاب.

ومن جهته، أكد الدكتور أمير طايل، المتخصص في شئون التعليم الجامعي، أنه يجب على الوزير المقرر أن يكون في التغيير الحكومي المقبل العمل على استكمال أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم الجامعي، بجانب العمل على التوسع في البرامج المطلوبة بسوق العمل، والتركيز على البرامج ذات الأهمية المحلية التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك ضرورة التأكيد على دعم أعضاء هيئة التدريس والرفع من شأنهم، بجانب الربط التام والمتكامل مع وزارة التربية والتعليم، وزيادة المخصصات للبحث العلمي لمختلف القطاعات.