عضو «الحوار الوطني»: ننتظر أن يعكس أداء الوزراء الجدد تطلعات الشعب لواقع أفضل

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن أعضاء الحوار ينتظرون من التشكيل الحكومي الجديد العديد من الآمال الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الوقت الحالي، فالكفاءة يجب أن تكون معيارا أساسيا، والتفكير خارج الصندوق والابتعاد عن الحلول التقليدية أولوية، وننتظر أن يعكس أداء الوزراء الجدد تطلعات الشعب المصري وطموحاته وآمالِه في واقع أفضل.

وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية

وأضافت أن الشارع المصري يترقب اختيارات لشخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية، وتُحافظ على الاستقرار المجتمعي؛ اعتمادا على تنمية الإنسان من جهة، ووضع وتحديد الأهداف التنموية المطلوبة لمواجهة ملفات مثل ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.

تعميق الزراعة والصناعة

وتابعت: أرى أن هناك ضرورة لأن تضع الحكومة المقبلة في صدارة أولوياتها تعميق الزراعة والصناعة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار سواءً المحلي أو الأجنبي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التقدم المطلوب مع إحداث تقدم اقتصادي ملموس في فترة ليست بالبعيدة.