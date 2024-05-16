عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحديات الاقتصادية والاجتماعية على أجندة القمة العربية في البحرين».

في ظل التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة العربية، سواء على مستوى تفاعلات الإقليم أو النظام الدولي، فإن أجندة القمة من المحتمل أن تناقش العديدَ من القضايا والملفات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبي احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، خصوصا أن منظمة العمل الدولية توقعت أن تظل معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند حدود 9.8% خلال عام 2024.

وعلى المستوى الاقتصادي العربي، فإنّ الأمرَ يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لخلق فرص تشغيل تتناسب مع حجم تلك الطبقة، لا سيما أنّ الدول العربية خطت خطوات مهمة نحوه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستوى التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية وصولا للاتحاد الجمركي العربي الذي سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل الاقتصادي العربي، وهو ما يتطلب أيضا دعم جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للدول العربية.

كما يمثل الأمن الغذائي العربي أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، الأمر الذي أكده تقرير صادر في مارس 2024 عن كل من أنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف وإيسكوا، إذ وصلت مستويات الجوع وسوء التغذية إلى مرحلة حرجة.