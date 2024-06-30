ظاهرة فلكية استثنائية في سماء الوطن العربي خلال ساعات.. كيف يمكن رؤيتها؟

ساعات قليلة وتتزين سماء الوطن العربي، بعرض فلكي استثنائي، عندما يلتقي هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ في ظاهرة اقتران مثيرة، تفصلهما مسافة 4 درجات فقط، لتتيح للراصدين فرصة الاستمتاع بهذا المشهد الساحر.. كيف يمكن رؤيتها؟

ظاهرة استثنائية تحدث في سماء الوطن العربي خلال ساعات قليلة

الظاهرة ستكون استثنائية باعتبار أنه لا يتسنى رؤية القمر والمريخ سوياً في مجال رؤية التلسكوب، نظراً لبعد المسافة الظاهرية بينهما، إلا أنهما سيكونان مرصودين بوضوح من خلال المناظير، وذلك قبل 3 ساعات و30 دقيقة من شروق الشمس، باتجاه الأفق الشرقي، وفقاً لما أكده رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

المريخ يستعد لمقابلة الأرض في حدث هائل خلال أشهر قليلة

يُعد رصد ومتابعة لمعان المريخ أسبوعيا ذا أهمية كبيرة، لمتابعة التغييرات الهائلة التي تطرأ عليه من الآن حتى موعد تقابله مع الأرض في منتصف يناير 2025، ولمعرفة سبب اختلاف سطوع المريخ بشكل كبير في سماء الأرض، ومن خصائص هذا الكوكب، أنه ليس كبيرا في الحجم كما يظن البعض، إذ يبلغ قطره 6,790 كيلومتر فقط.

«يحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس، كل عامين و50 يوما، ما يؤدي إلى تضاؤل سطوعه ووجوده بشكل ظاهر في السماء بصورة دورية كل عامين تقريباً».. يفسر «أبو زهرة» سطوع المريخ في بعض الأحيان، بأن الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة خلال عام، بينما يستغرق المريخ عامين للدوران حولها.

ولكن، لا تعد هذه الدورة هي الوحيدة التي تؤثر على سطوع المريخ، فهناك أيضا دورة مدتها 15 عاماً تنتج حالات تقابل ساطعة وخافتة.