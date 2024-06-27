«القمر هيختفي ويظهر نجم أكبر من الشمس».. ظاهرة فلكية تحدث بعد ساعات

الكثير منا ربما يهوى الاهتمام بالظواهر الفلكية الغريبة والنادرة، فالبعض يجد في رؤيتها مظهرًا طبيعيًا خلابا، والآخر ربما يمكث على دراستها، وآخرون يجيدون في متابعتها متعة غريبة، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن الظواهر الفلكية التي تحدث في السماء، وخاصة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ظاهرة فلكية تحدث بعد ساعات

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ظاهرة فلكية تحدث بعد ساعات، تحديدًا عقب منتصف ليل 28 يونيو.

وأكد تادرس، أنّ من المقرر اقترن القمر بعد ساعات بأحد الكواكب، إذ يشرق القمر، مقترنا مع كوكب زحل عقب 25 دقيقة من بعد منتصف الليل.

وشرح «تادرس» ما سيحدث في السماء حينها، وهو أن يكون نصف قرص القمر المضيئ متجها ناحية الشمس باتجاة الشرق ثم يتحرك القمر في السماء باتجاة الغرب إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

كما أكد أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ من المقرر اصطفاف كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج الجوزاء، في السماء باتجاة الغرب.

وأوضح «تادرس» أنّ من المؤكد رؤية الظاهرة الفلكية، بالعين المجردة، وذلك بعد غروب الشمس مباشرة حتى يبدأ المشهد في الغروب بغضون الـ 9:00 مساءً.. مؤكدًا أنّ النجم بولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.