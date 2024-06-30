«الإصلاح والنهضة»: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية و3 ملفات مهمة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية تاريخية ومهمة صعبة تتمثل في ثلاثة ملفات مهمة هي «بناء الإنسان»، و«جذب الاستثمارات»، و«تخفيف الأعباء عن المواطنين».

اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية، والقدرة على مخاطبة الرأي العام وترجمة آمال المواطنين، مشددا على ضرورة تعزيز ملف الإصلاح الإداري والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أي عراقيل.

ودعا «عبدالعزيز»، الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه للبرلمان، مع ضرورة أن يتضمن البرنامج مستهدفات واضحة وجداول زمنية محددة.

تحقيق أهداف المصريين

وأكد أهمية أن يقوم البرلمان بدراسة البرنامج بعناية وتقديم تقريره وتعليقاته بشكل شفاف وحاسم لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهداف المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مشيرا إلى أنه ليس هناك وقت للتجارب، وعلى الحكومة أن تدرك حساسية الموقف الحالي ودقة المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، أثنى حزب الإصلاح والنهضة على مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي أسفر عن توقيع صفقات بين كبرى الشركات الأوروبية والمصرية تجاوزت قيمتها 42 مليار دولار.

وأكد في بيان، أن «الاستثمار الأجنبي المباشر» هو الركيزة الأساسية التي طالما وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نادى بها الحزب في جلسات الحوار الوطني. ويرى الحزب أن هذا الاستثمار هو المخرج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية الحالية وضمانة انطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق المستقبل.