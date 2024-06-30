«مدبولي»: عازمون على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأرقام المعلنة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تؤكد مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي والشركات الخاصة، في مختلف المشروعات.

وأوضح أن المشروعات كانت في مجالات مهمة مثل «الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات»، وخلافه من القطاعات الرئيسية التي تعتبر هي القطاعات الرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030، خلال الفترة المقبلة للتنفيذ في إطار تحقيق الاستراتيجية الخاصة بمصر.

التنسيق مع الشركاء الأوروبيين

وأكد «مدبولي»، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «أن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ماتم الاتفاق عليه وطرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ماتم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات لكي يكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو ترجمة هذه المذكرات والاتفاقيات إلى التنفيذ على الأرض لأن هذه الأرقام المعلنة إذا تم تنفيذها بصورة كاملة ستكون من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بصورة كبيرة».

عملية الإصلاح الاقتصادي

وتابع: «أن مصر عازمة على المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتثنى لها خططها التنموية وتحقيق آمال شعبها، ونتطلع لكي يكون الاتحاد الأوروربي شريكا فاعلا في تلك الرؤية والآمال عبر مؤتمرنا، الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين».