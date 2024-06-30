«المؤتمر»: 3 ملفات مهمة على طاولة الحكومة الجديدة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، أبرزها الملف الاقتصادي، والرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة لوضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومُواجهة ارتفاع الدين العام، ومُواجهة التضخم، ورفع مٌعدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.

المؤتمر: يجب اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين معيشة المواطنين

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مسارات تحسين معيشة المواطنين لا تتغير نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادي على كل المٌستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المٌتخصصة، إضافة لضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف مٌعدلات التضخم، ومٌواجهة ارتفاع معدلات الدين العام، مؤكدا أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة

وأشار «غنيم»، في بيان له إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالبا بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات، لافتا إلى أن ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مٌطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة في مصر، في ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة، مُتابعا: «يجب أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك».