«اقتصادية النواب»: تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، أبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة، لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، وفرص عمل مختلفة، إضافة لدعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد في بيان له، على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات في كل المجالات، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصري، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، وكذلك الصناعات التكنولوجية، وجذب المواد الخام لتوطين صناعتها في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من النماذج في هذا الملف.

وأكد «القطامي» ضرورة فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وهذه المطالب الاقتصادية، تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادي، الذي ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التى ينتظرها الجميع وفترة رئاسية جديدة والعمل جنبا إلى جنب لدعم الدولة المصرية.