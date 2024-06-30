عضو «الحوار الوطني» يطالب الحكومة الجديدة بالحفاظ على قيمة الجنيه

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار يطالب الحكومة الجديدة بأن تسير ضمن استراتيجية 2030 الموضوعة باحترافية في المقام الأول، والخاصة بالجمهورية الجديدة وعدم الحياد عنها من أجل تحقيق مطالب الشعب السريعة المتعلقة بخفض الأسعار بشكل أو بآخر.

رفع قيمة الجنيه

وأضاف «محسب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ينتظر من الحكومة الجديدة الحفاظ على قيمة الجنيه المصري بل والعمل على رفع قيمته، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار المباشر سواء كان عن طريق الاستثمار السياحي أو الزراعي أو الاستثمار في الصناعة، مؤكدا أن الاهتمام بتلك الجوانب أمر بالغ الأهمية.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن أبرز ما يهم الحوار الوطني أن تكون الحكومة الجديدة جادة وسريعة جدا في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مؤكدا أن تلك التوصيات خرجت من خبرات مصر كافة، والتي اجتمعت على طاولة الحوار، لافتا إلى أن ما يميز الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو هو التشاركية، وهذا ما شاهدناه، فهناك حزم كثيرة من اليمين واليسار والخبراء والأحزاب السياسية والشباب والمرأة وخلافه، فلأول مرة نجد أن المواطن المصري يشعر أن صوته مؤثر، وأنه أصبح شريكا في القرار؛ فهذه هي الجمهورية الجديدة التي نبحث عنها، وهذا هو المطلوب من الحكومة الجديدة بشكل واضح وصريح.