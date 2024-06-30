«يونيفيل»: قواتنا تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة بشكل كبير

أكدت نائبة المتحدث باسم يونيفيل كانديس أرديل أن قواتنا تراقب الموقف عن كثب ونطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ونحن في حاجة ماسة لتيسير المساعدات في جنوب لبنان ووقف إطلاق النار.

وأضافت نائبة المتحدث باسم يونيفيل كانديس أرديل أننا نعمل على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع، ونحث كافة الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض، ونعمل على خفض التصعيد وبذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة.

وتابعت أن الموقف الآن كثيف للغاية ويتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقواتنا تعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة بشكل كبير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.