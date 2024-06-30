المقرر المساعد لـ«ثقافة الحوار الوطني»: ثورة 30 يونيو شهدت أكبر تجمع بشري في التاريخ

قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هوى البعد عن الإخوان أو التخلص منهم، كان شعبيًا طاغيًا، وأكبر دليل على ذلك التجمع في الميادين، الذي يعد أكبر تجمع بشري في ثورة تاريخيًا.

ثورة 30 يونيو أكبر تجمع بشري

شدد «مجاهد» خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه يفخر بأن ثورة 30 يونيو، كانت بشهادة العالم أجمع، أكبر تجمع بشري في ثورة على مر التاريخ، موضحًا أنه أيضًا عندما يغامر وزير الدفاع بالوقوف مع رغبة الشعب الذي فوضه، هذا لم يكن تصرفًا مأمون العواقب، لكن كان تصرفًا وطنيًا ومسئولًا، فضل فيه مصلحة واختيار الشعب مهما كانت النتائج.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو، شهدت تجمعًا بشريًا كبيرًا في الميادين، وشارك بها 30 مليون مواطن، وهي إرادة شعب، متابعًا: «جولة ناجحة في الدفاع عن الهوية المصرية، لو لم ننتبه بأنها جولة، تطلب من الثقافة أن لا يتوقف دورها، بأن تعمل على تنمية الوعي، بداية من الأطفال وإعادة تشكيل الوعي».