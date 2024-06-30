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فريدة الشوباشي: 30 يونيو فتحت صفحة لا مثيل لها في تاريخ مصر

كتب:

حسن سمير
05:31 م | الأحد 30 يونيو 2024
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن نزول الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، أكد أن الشعب بأكمله أدرك أهمية حماية مصر من الانهيار، موضحة أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتفتيت مصر، لكن الشعب المصري ليس له كتالوج.

وأضافت «الشوباشي» خلال حوارها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المرأة هي التي أنجبت الشباب الذين وقفوا للتصدي لأي مخاطر بالنسبة لمصر، وتفدي الوطن بفلذة كبدها، مشيرة إلى أن 30 يونيو ثورة عظيمة، فتحت صفحة في تاريخ مصر ليس لها مثيل.

وأوضحت: «يكفي أن مرشد الإخوان أساء لمصر في أكثر من تصريح ومناسبة، وهذه الجماعة تربت على أنه لا يوجد وطن، وعلى عدم احترام قدسيته».

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