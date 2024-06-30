وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مركز إيواء كريمي النسب بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز إيواء كريمي النسب المٌلحق بالمركز الطبي بالحي الـ 11 بمدينة العاشر من رمضان، لمُتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة به.

تطبيق سياسات مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة

تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام المركز الطبي ومركز الإيواء، مُتابعاً الرعاية المُقدمة للأطفال بجميع الغرف، وجرى التأكد من توافر المُستلزمات الخاصة بهم من الملابس والمفروشات والألبان، ومن جودة الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال، والالتزام بتطبيق سياسات مُكافحة العدوى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال.

إنشاء مواطن صالح

كما تابع عيادة الأخصائي، وعيادة العلاج الطبيعي بدار الإيواء، وعيادات الأطفال والباطنة والتطعيمات الروتينية وقسم الطواريء والمعمل بالمركز الطبي، مٌقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، ومؤكداً دورهم الهام في رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مٌواطن صالح ينفع نفسه، ومن ثم المجتمع الذي يعيش فيه.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أنه جرى نقل الأطفال من دور الإيواء بكفر صقر وفاقوس، العام قبل الماضي، إلى مركز الإيواء بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، بعد إنشائه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية.