«التضامن»: 620 ألف سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» لخدمات الصحة الإنجابية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، موضحة أنَّه تمّ تنفيذ 9.5 مليون زيارة توعية أسرية و4.500 ندوة توعية للمساهمة في جهود تنظيم الأسرة بالشراكة مع 112 جمعية منذ بدء المشروع.

وأكّدت أنَّ 620 ألف سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» لخدمات الصحة الإنجابية، و75% استخدمن وسائل تنظيم أسرة مجانية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وبالنسبة لبرنامج مودة تخطى عدد المتدربين على منصة «مودة» لإعداد المقبلين على الزواج 5 مليون و1,2 مليون مستفيد من التدريب المباشر بنسبة مشاركة 71% ذكور و29% للإناث، وأكدت الوزارة، أن المستفيدين من أعمال مودة الرقمية بلغوا 25.3 مليون.

زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات

ونوهت إلى أنَّه تمّ إطلاق منصة الاستشارات الرقمية «اسأل مودّة» وبلغ عدد مستفيدي المنصة 6.500 من جميع المحافظات، وبالنسبة لبرنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية، تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.500 رائدة إلى 15.000 رائدة اجتماعية يقمن بزيارات منزلية وندوات توعية مع رجال الدين ويستهدفن 3 ملايين أسرة.

وأدت الوزارة تنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر واضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي 30 مليون مستفيد، وتنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الاسري بإجمالي 11 مليون مستفيد، وتنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة «جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال استفاد منها 876 ألف مستفيد».

أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة «بالوعي مصر بتغير للأفضل» بـ9 محافظات بإجمالي 250 ألف خدمة والتي حصل عدد 35 ألف مستفيد تشمل خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأطفال، وخدمات لذوى الإعاقة، وتوعية مباشرة، وتنفيذ 3 ملايين زيارة منزلية للتوعية بحقوق المواطنة والحق الانتخابي من خلال 15 ألف رائدة.