وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية وبدء مشروع ميكنة الكلى بالحميات  

مرَّ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وأعمال التطوير بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وذلك بعد مروره على مستشفيات بلبيس المركزي، ومركز طب الأسرة بالحي الـ15 الجديد، ودار إيواء كريمي النسب بالعاشر من رمضان.

التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن توافر كل اللقاحات والأمصال بعيادة عقر الحيوان، وتابع بدء تفعيل المشروع القومي لميكنة الكلى بقسم الكلى الصناعى بالمستشفى، وذلك للمرة الأولى بعد تفعيلها بمستشفى الحسينية المركزي، ومستشفى الزقازيق العام.

تجهيز وحدة العناية المركزة لنزيف الجهاز الهضمي

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لتجهيز وحدة العناية المركزة لنزيف الجهاز الهضمي بقوة 8 أسرَّة، بتكلفة تقديرية بلغت 2.7 مليون جنيه، دعم من بنك فيصل الإسلامي، مع دعم المستشفى بجهاز C-ARM بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، المستشفى بجهاز منظار للقنوات المرارية، وجهاز تخدير وجاري توريد جهاز أرجون بلازما لدعم قسم المناظير بالمستشفى بتكلفة إجمالية 6.5 مليون جنيه.

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكداً على الاهتمام بالجانب الطبي والنفسي لحالات نقص المناعة، كما اطمأن على الخدمة المقدمة بالعناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تجهيزها بالدور الأرضي بالمبنى الاقتصادي، بقدرة استيعابية 6 أسرَّة، بتكلفة تقديرية تقارب 2 مليون جنيه، والتي تختص بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الحميات من الأطفال، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل القدرة الاستيعابية لهما إلى 19 سريرا بدلاً من 16 قبل التطوير.

كما تفقد «مسعود» أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمَّن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبنى آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى 119 سريرا.