متظاهرون إسرائيليون يهاجمون سيارة وزير الإسكان احتجاجا على قانون التجنيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن متظاهرين حريديم هاجموا سيارة وزير البناء والإسكان وهو في طريقه إلى منزله احتجاجا على قانون التجنيد.

وأفاد وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل انتهاء العملية في رفح الفلسطينية، ونتنياهو يعقد جلسة مباحثات الليلة تمهيدا للإعلان في الأيام المقبلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن متظاهرين أمام منزل نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.