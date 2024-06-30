مصاريف المعاهد الخاصة 2024-2025.. الإعلان عنها عبر موقع التنسيق

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن مصاريف المعاهد الخاصة 2024 -2025 ستكون متاحة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد خلال فترة التسجيل لرغبات تنسيق الجامعات 2024 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.

وأوضحت المصادر، أن العمل بمختلف المعاهد يتم على قدم وساق استعداداً لتنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة 2024، والمقرر أن ينطلق رسيماً بعد انتهاء الامتحانات وذلك بعقد اختبارات القدرات 2024.

مصاريف المعاهد الخاصة 2024-2025

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصاريف المعاهد الخاصة 2024-2025 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2024 تكون بالجنيه المصري لمختلف الشعب الدراسية، موضحة أن الالتحاق بالمعاهد يكون من خلال مكتب التنسيق والموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2024.

وتابعت المصادر، أن المعاهد العليا الخاصة تستقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات وفقا لقانون تنظيم الجامعات المنظم لعملية الدراسة في المراحل الجامعية المختلفة، لافتة إلى أن المعاهد تلتزم بكافة القرارات في عملية قبول الطلاب.