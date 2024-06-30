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«الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد طلاب شعبة علمي في الكليات النظرية بتنسيق 2024

كتب:

أحمد أبوضيف
07:15 م | الأحد 30 يونيو 2024
الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة العليا للتنسيق هي صاحبة القرار في إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات 2024-2025، وكذلك التخفيض للكليات خاصة النظرية، لافتة إلى أن الآراء المقترحة حول التطوير لنظام القبول والتوزيع للطلاب تضمنت إلغاء الانتساب الموجه ولكن ترك الأمر للجنة العليا للتنسيق والأعلى للجامعات للدراسة المستفيضة خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التخفيض المقرر تطبيقه على عدد من الكليات في تنسيق 2024، سيتضمن تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية من الشعبة العلمية وكذلك تقليل الملتحقين بنظام الانتساب الموجه، مؤكدا أن هناك بدائل كثيرة سيجرى توفيرها للطلاب بتنسيق الجامعات للالتحاق بها سواء بتخصصات البرامج الحديثة لكليات الزراعة والحاسبات والرقمنة والسياحة والترجمة والتمريض وغيرها من التخصصات.

التخفيض في أعداد طلاب الشعبة الأدبية قليل

وأوضحت أن التخفيض في الأعداد لطلاب الشعبة الأدبية قليل جداً وذلك لأن نسبتهم من إجمالي طلاب الثانوية العامة مقدر بحوالي 38% وأعدادهم متماشية مع الكليات المتاحة لهم، والتخصصات والعمل يجرى على تطويرها وتحديثها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.