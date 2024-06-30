أبو الغيط لـ«الشاهد»: المصريون ثاروا على الإخوان بعد اكتشاف الخدعة الكبرى

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن كواليس غضب الشعب المصري من حكم الإخوان.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة اكسترا نيوز، إنه عندما سأل كيسنجر، رئيس وزراء الصين تشوان لاي عن رأيه في الثورة الفرنسية خلال أول لقاء عام 1971 قال: «لم يمض الزمن الكافي لتقييمها».

المصريون يثورون على الإخوان

وأضاف أن المصريين اكتشفوا الخدعة الكبرى من الإخوان فثاروا عليهم، متابعًا: «لم تكن هناك منهجية، يعني يقتربوا من إيران ويدعون أحمدي نجاد لزيارة مصر والأزهر ثم يتم إهانته، ما هذا التناقض؟، يقول أنه ليس هناك حدود والجميع مسلمين والأرض واحدة، لا هناك أرض لمصر والسودان وفلسطين، فكانت الفلسفة الحاكمة تؤدي لسياسة خارجية تتسم بالمراهقة».

مؤتمر نصرة سوريا

وواصل: «هذا ظهر في مؤتمر نصرة سوريا على سبيل المثال، والاستفزاز الهائل لحقيقة حرب أكتوبر وأني أنزل ستاد القاهرة وأحيي الجماهير من عربة مفتوحة، ويحضر قتله الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر ويجلسون في المنصة مكان قيادات الجيش، هذا كله خطأ جسيم في فهم النفسية المصرية الوطنية، المصريون يتمتعون بحس وطني وإحساس كبير».

وأضاف: «المصريون اكتشفوا الخدعة الكبرى والنوايا المبيتة من الإخوان، وكان هناك ملامح لذلك، مثلًا الرجل الذي كان يريد أن يعمل عملية تجميل، أو وزير الإعلام الإخواني الذي يبغي مشاكسة الفتيات، هذه أمثلة تلحق أذى شديد بالمصري، لأن المصري له منهجية شديدة في التعامل، وإعلان نوفمبر 2012 والتحكم في السلطة ولا أحد غيرنا يحكم».