دار الكتب تناقش «حرب أكتوبر والأدب العبري» للكاتبة سهى علي رجب الأربعاء

تنظم دار الكتب والوثائق، بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب حرب أكتوبر والأدب العبري للكاتبة الدكتورة سهى علي رجب، مدير تحرير جريدة القاهرة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء الـ42، وتدير المناقشة الكاتبة هدى أنور، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مايو الساعة السادسة مساء بقاعة علي مبارك.

كتاب حرب أكتوبر والأدب العبري

وكتاب «حرب أكتوبر والأدب العبري» صادر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة حكايات النصر، التي أعلنت عنها الهيئة لتوثيق كل ما كتب عن انتصار أكتوبر 1973.

وقالت سهى علي رجب لـ«الوطن»: الكتاب يضم مقدمة وستة فصول تحمل على التوالي عناوين: «الأدب العبري.. النشأة والمفاهيم والمرجعيات»، ثم «أدب الحرب»، و«الرواية العبرية.. من الحلم إلى الكابوس»، و«الشعر العبري.. من الزهو والفخار إلى الندم والانكسار»، و «المسرح العبري.. جلد الذات»، و«الأدب البوليسي.. حفظ ماء الوجه».

رصد الإصدارات العبرية المتناولة لحرب أكتوبر

والكتاب يرصد أبرز الإصدارات الأدبية العبرية التي تناولت حرب السادس من أكتوبر 1973، للإجابة على سؤال وماذا عن الطرف الآخر بشأن هذه الحرب؟

وأشارت «رجب» إلى أن الكتاب يتناول الحرب في الأدب العبري، وكيف جعلت هذه الحرب الكيان الصهيوني يتوقف عن التباهي بجنوده باعتبارهم أبطال، بل وتحول الأمر من الافتخار إلى «هزيمة، اغتراب، وتمرد»، فقد اعترف إسرائيل بعد الحرب بأن أجهزتها الأمنية والمخابراتية سقطت في الفخ، وما نتج عن هزيمتهم وسحق معتقد «الجيش الذي لا يقهر».