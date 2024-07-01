«إزاي تقفل المادة».. كبسولة للحصول على الدرجة النهائية في امتحان الإنجليزي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو، من خلال حفظ الكلمات جيدا، ومراجعة القواعد، والتدريب على أسئلة البوكليت، لذا فإن هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها، لاجتياز الامتحان والحصول على أعلى الدرجات، لأن تغيير حروف الكلمة قد يغير المعنى تماما، ويؤدي إلى إجابة مختلفة.

نصح محمد فتحي معلم مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي الطلبة، بقراءة الجمل من البداية إلى النهاية، في أسئلة الاختيار بين متعدد، وقراءة الاختيارات جيدا، وسيلاحظ الطالب أن هناك اختيارين مستبعدين تماما، ليتبقى اختيارين إحداهما صحيحا والآخر خطأ، على حسب المؤشرات الموجودة بالجملة.

خطوات مهمة عند حل سؤال القطعة

يجب قراءة سؤالي القطعة من النهاية للبداية، وليس العكس كما اعتاد غالبية الطلاب، وبعدها قراءة الأسئلة جيدا، ثم القراءة مرة أخرى، حتى يكون الطالب رؤية واضحة عن الموضوع، ويحتوي الامتحان على قطعتين بعدد درجات 16 درجة، لذا يجب التركيز جيدا قبل الحل، لضمان أكبر عدد من الدرجات.

طريقة حل سؤال الترجمة

يعتبر سؤال الترجمة أسهل سؤال بامتحان اللغة الإنجليزية، إذ تأتي الجملة مع 4 اختيارات، لاختيار إجابة واحدة من بينها، ويعتمد الأمر على التركيز بشكل جيد، فالحرف قد يغير المعنى المقصود.

يبدأ امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الحادية عشرة، لذا هناك وقت كاف لقراءة الأسئلة عدة مرات والإجابة عليها جيدا.