تنسيق الجامعات 2024.. قرارات مهمة يترقبها طلاب الثانوية العامة قريبا

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزار التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل عدد من القرارات التي يترقبها المئات من طلاب شهادات الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، والتي تتعلق غالبيتها بأعمال تنسيق الجامعات 2024، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعه الدوري بحضور وزير التعليم العالي نهاية الشهر الجاري، مشيرة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجلس سيحسم في اجتماعه المقبل القواعد الكاملة للقرار الوزاري الخاص بالتنسيق وقواعد القبول والتوزيع للطلاب على الكليات لكل الشهادات.

تنسيق الجامعات 2024.. حسم قواعد القبول والتوزيع

وأضافت أن أبرز الموضوعات التي من المقرر أن يحسمها المجلس في اجتماعه المقبل، والتي تتعلق بتنسيق الجامعات 2024، تتمثل في مقترح مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، لإتاحة الفرصة للجميع للالتحاق بالتخصصات والبرامج التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبي وظائف المستقبل، وكذلك حسم المجلس القواعد النهائية لاختبارات القدرات 2024، بجانب تأكيد جاهزية مكتب التنسيق لبدء أعماله مباشرة خلال شهر يوليو من خلال استقبال الطلاب، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

الجهة المنوطة بوضع الخريطة الزمنية

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة بوضع الخريطة الزمنية لأعمال تنسيق الجامعات 2024 لمختلف الشهادات، موضحة أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات أنهى كل الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق.