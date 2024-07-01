هل يجوز أداء سنة صلاة الفجر بعد الفرض؟.. اعرف الحكم

ركعتا الفجر من الأمور التي حست عليها السنة النبوية الشريفة وأكدت فضلها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة أنه قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، ولكن هل يجوز أداء سنة صلاة الفجر بعد الفرض؟ هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز أداء سنة صلاة الفجر بعد الفرض؟

الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته عن سؤال هل يجوز أداء سنة صلاة الفجر بعد الفرض؟، إنه يجوز للمسلم أن يصلي سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة، وذلك مثلًا إذا استيقظ من نومه وخشى أن تفوته الجماعة، فأدى الفجر في جماعة وترك ركعتي السنة فله أن يصلي السنة بعد الانتهاء من أداء الفريضة.

حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في حديثه عن حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض، أنه يجوز للرجل أن يصلي سنة الفجر القبلية بعد صلاة الصبح، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد صلاة الفريضة، وعليه فلا حرج في ذلك.

الدليل على جواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض

وأوضحت الدار أنه ثبت عن قيس بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟. قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان»، و قال ابن قدامة في المغني إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الضهر بعد العصر، وهذه في معناها.

وقت صلاة سنة الفجر

وأفادت دار الإفتاء أن الأصل في صلاة السنة أنّ تؤدى ركعتين قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في «السنن».