«الإفتاء» تجيب عن سؤال: هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القارئ؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عنوانه «هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القارئ؟»، إذ إن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.

هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القارئ؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القارئ، إنه يجوز الترديد مع القرآن الكريم.

حكم عدم الطهارة مع ترديد القرآن

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن تساؤل هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القاري، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، أنه لا مانع في قراءة القرآن من على الأجهزة في حالة عدم الطهارة الكاملة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل هذه الأمور جائزة، ويجب ألا يقطع الشخص علاقته بالقرآن الكريم مطلقا.