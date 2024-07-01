«الرئاسة الفلسطينية» تعلق على مقترح إدخال قوات أجنبية إلى غزة: نتنياهو موهوم

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، ستكون واهمة إذا اعتقدت أنها قادرة على تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل تسعى لتكريس احتلالها داخل الأراضي الفلسطينية عبر استقدام قوات أجنبية تحل محلها في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لأكثر من 269 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.